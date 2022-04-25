В Варшаве состоится концерт в поддержку Украины и украинок

"Украина 24" будет транслировать концерт "Слава Украине" из Варшавы в прямом эфире

25 апреля в 20:00 на телеканале "Украина 24" состоится прямая трансляция благотворительного концерта "Слава Украине" из Варшавы.

Представлять мероприятие в Польше будут украинский ведущий Олег Билецкий (телеканал "Украина 24") и известная польская актриса Малгожата Кожуховская (Małgorzata Kożuchowska).

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В рамках благотворительного концерта пройдет сбор средств в поддержку нашей страны, которые будут переданы Национальному банку Украины.

"Мы посвящаем этот концерт женщинам, которые находятся здесь, в Польше, разлучены со своими мужьями, родителями и сыновьями; которые нуждаются в поддержке, не только финансовой, но и духовной и ментальной", – комментирует Беата Дасзинска Музыцзка (Beata Daszyńska Muzyczka), президент в Bank Gospodarstwa Krajowegо.

Участниками музыкального мероприятия станут известные европейские и украинские исполнители: Нина Матвиенко & Вероника Морская, Себастьян Ридель & Cree, Джерри Хейл, Юстина Стечковская & Арек Клюсовски, "Антитила", Grubson, Юлия Белей, Кася Станкевич & Varius Manx, "Пикардийская Терция", Аня Русович, Таянна, Анджей Пясечни, Тарабарова, Feel, "Номер 482", Юзефина, Le Voice & Александр Божик, Аля Трач & Мариен & Вероника Морская, Малгожата Островская, Probass & Hardi, Крис Цуговски, Дарек Малейон Урсула, Алина Паш, Катажина Козлова, Оркестр Адама Штабы.

Также в программе мероприятия планируются прямые включения артистов из Киева и Львова.

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"Украина 24" – телеканал, имеющий наибольшее международное покрытие и пользующийся большой популярностью в Польше. Мы благодарим наших коллег за поддержку и значительный вклад для нашего государства. Убеждены, что с такой верой и помощью мы обязательно победим.

Не упустите благотворительный концерт в поддержку нашей страны на телеканале "Украина 24" в 20:00.

Инициатор мероприятия – Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.en.bgk.pl

Номер счета: PL91 1130 0007 0080 2394 3520 0002, получатель перевода: Национальный банк Украины