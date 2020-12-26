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Приняли эстафету: бойцы ВСУ сыграли "Щедрик" в ответ американским коллегам (видео)

26 декабря, 16:27

Виктория Барановская Виктория Барановская

Теперь армейцы хотят сыграть праздничную мелодию с военными США

В субботу, 26 декабря, в центре Винницы оркестр Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины исполнил традиционную украинскую колядку "Щедрик".

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Видео появилось в Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Военные приняли эстафету от оркестра военно-воздушных сил США, которые накануне поздравили украинцев с предстоящими праздниками.

В ВСУ сообщили, что теперь украинские бойцы хотят исполнить эту мелодию со своими американскими коллегами.

"У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны", – подчеркнула дирижер оркестра полковник Кристина Мур Уррутия

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Ранее мы писали о американских сержантах, которые спели колядку акапельно для нашей страны.

Популярную украинскую колядку каждый год исполняют оригинальными способами. Ранее "Щедрик" исполнили на азербайджанских национальных музыкальных инструментах.

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Винница ВСУ колядка щедрик
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