В Виннице мама "выгуливала" детей по ТРЦ на поводке – фото

Такой браслет можно легко купить в интернете. Но можно ли его надевать на ребенка – "Сегодня" выяснили у полицейских

Мама с детьми на поводке гуляла по ТРЦ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Виннице мама гуляла с детьми по торговому центру и держала их на поводке. При этом в ее руках было два больших пакета.

Соответствующее фото опубликовали в Facebook-группе "Моя Винница".

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На снимке видно, как мама идет по торговому центру с двумя большими пакетами в руках. Рядом с ней находились ее дети, которых она привязала к себе с помощью специального поводка.

В Виннице мама держала детей на поводке. Фото: Facebook-группа "Моя Винница".

Поводки для детей можно легко купить в интернете

В интернете подобный поводок, так называемый браслет безопасности, можно приобрести за 174 грн. В описании сказано, что это "незаменимый аксессуар, когда родителям нужны две свободные руки, а ребенка отпустить никак нельзя".

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Отмечается, что размер браслета регулируется, он сделан из натуральной хлопковой ткани и имеет двойной механизм застежки-липучки. Длина такого "аксессуара" – 1,5 метра.

Поводок для детей продают в интернете. Фото: Скриншот

Что говорят в полиции

В полиции Винницкой области "Сегодня" сообщили, что использование таких устройств не нарушает прав детей, если они, эти приспособления, не наносят телесных повреждений.

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По словам силовиков, подобные "поводки" открыто продаются в интернет-магазинах. Неофициально в полиции предположили, что такие устройства помогают родителям не потерять детей в больших городах.

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