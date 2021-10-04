Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Виннице мама "выгуливала" детей по ТРЦ на поводке – фото

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 октября, 16:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Такой браслет можно легко купить в интернете. Но можно ли его надевать на ребенка – "Сегодня" выяснили у полицейских
Мама с детьми на поводке гуляла по ТРЦ. Фото: коллаж "Сегодня"
Мама с детьми на поводке гуляла по ТРЦ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Виннице мама гуляла с детьми по торговому центру и держала их на поводке. При этом в ее руках было два больших пакета.

Соответствующее фото опубликовали в Facebook-группе "Моя Винница".

Реклама

На снимке видно, как мама идет по торговому центру с двумя большими пакетами в руках. Рядом с ней находились ее дети, которых она привязала к себе с помощью специального поводка.

В Виннице мама держала детей на поводке. Фото: Facebook-группа
В Виннице мама держала детей на поводке. Фото: Facebook-группа "Моя Винница".

Поводки для детей можно легко купить в интернете

В интернете подобный поводок, так называемый браслет безопасности, можно приобрести за 174 грн. В описании сказано, что это "незаменимый аксессуар, когда родителям нужны две свободные руки, а ребенка отпустить никак нельзя".

Реклама

Отмечается, что размер браслета регулируется, он сделан из натуральной хлопковой ткани и имеет двойной механизм застежки-липучки. Длина такого "аксессуара" – 1,5 метра.

Поводок для детей продают в интернете. Фото: Скриншот
Поводок для детей продают в интернете. Фото: Скриншот

Что говорят в полиции

В полиции Винницкой области "Сегодня" сообщили, что использование таких устройств не нарушает прав детей, если они, эти приспособления, не наносят телесных повреждений.

Реклама

По словам силовиков, подобные "поводки" открыто продаются в интернет-магазинах. Неофициально в полиции предположили, что такие устройства помогают родителям не потерять детей в больших городах.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

64 606

заболело за неделю в Украине

+44%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.61

Российский рубль (₽)

0.36

Евро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять