В Винницкой области горят склады с боеприпасами в Калиновке (видео)

Горят склады с боеприпасами. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Винницкой области в результате обстрелов загорелись воинские части – в городе Тульчине и в селе Бохан. Кроме того, по предварительной информации, горят военные склады в Калиновке.
Об этом сообщает издание Veжа.
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В результате обстрелов этим утром пострадали объекты в нескольких других областях:
- Хмельницкая область: в результате артобстрела возгорание склада ГСМ воинской части г. Староконстантинов.
- Днепропетровская область: с. Краснополье и Марганец – пожар на военных складах.
- Винницкая область: г. Тульчин и с. Бохан – пожар в воинских частях.
- г. Луцк – взорвана телебашня.
- Киевская область: пожар в воинской части вблизи г. Бровары.
- Захвачены села Городище и Меловое Луганской области.
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