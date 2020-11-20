В Винниках "нештатная ситуация с кислородом" в госпитале: пациентов с COVID-19 эвакуируют

В Винниках Львовской области произошла "нештатная ситуация с кислородом" в областном военном госпитале. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовой.

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"Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в других медучреждений. Среди пациентов есть и тяжелые", – пишет Садовой на Facebook.

На место выехали скорые из Львова – две местные больницы готовы принять больных из пострадавшего госпиталя. Садовой отметил, что только что открытый новый "ковидный" корпус понадобился очень быстро.

UPD Возможности ставить пациентам кислород в госпитале Винников временно нет. Там лежит 60 кислородозависимых пациентов. Их везут во Львов.

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По состоянию на 00:33 подачу кислорода восстановили. Пациентов, которых успели эвакуировать, долечат уже на новом месте.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 14 575 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Городские власти Львова объявили все субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими. Таким образом, заведения общественного питания и торговли по правилам "карантина выходного дня" закрываться не должны.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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