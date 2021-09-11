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В воскресенье будет почти лето: синоптик уточнила прогноз погоды

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 сентября, 15:20
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С солнцем повезет не всем – Наталия Диденко рассказала, где завтра может испортиться погода
Бабье лето продолжает радовать украинцев. Фото: КГГА
Бабье лето продолжает радовать украинцев. Фото: КГГА

По-летнему тепло в Украине будет и в воскресенье. Завтра ожидается до 26 градусов и почти без дождей, разве что местами на юге и Закарпатье может что-то покапать.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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В большинстве областей 12 сентября будет 20-26 градусов.

Немного могут набежать облака на южную часть и в Закарпатье, там даже вероятны локальные дожди. Но в целом будет солнце, синее небо и белые облака.

В Киеве воскресенье также будет теплым и солнечным. Максимальная температура воздуха завтра составит 24-26 градусов.

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В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.
  • Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре.
  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но еще и не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Также самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на осень и рассказал, когда сильно похолодает.

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