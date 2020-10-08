В ВОЗ рассказали, где выше всего риск заразиться COVID-19

Инфекцией заразиться можно в замкнутом пространстве с большим скоплением людей

Около 80% заражений коронавирусом происходит посредством передачи инфекции от 10-20% больных.

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Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, передает "УНН".

"Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственные за 80% заражений", – сказала эксперт.

По ее словам, инфекцией заразиться можно в замкнутом пространстве с большим скоплением людей, в том числе в домах длительного проживания людей с ослабленным здоровьем, в ночных клубах и тюрьмах.

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Однако пока не известно, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес заражение коронавирусной инфекцией.

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Ранее мы писали о том, что коронавирус можно подхватить даже соблюдая безопасную дистанцию в полтора метра.

В то же время ВОЗ сообщает о том, что Европу охватила апатия к коронавирусу. Утомляемость жителей от COVID-19 измеряли различными способами в 27 странах.

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