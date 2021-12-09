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Умер легендарный волонтер Сергей Максимец, ему было 69

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
9 декабря, 00:23
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Мужчина неоднократно помогал военным на Донбассе
Мужчина имел проблемы со здоровьем/Коллаж: "Сегодня"
Мужчина имел проблемы со здоровьем/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 8 декабря, скончался волонтер Сергей Максимец, которого бойцы в зоне ООС прозвали "Дядя Сережа". Ему было 69 лет.

Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно о волонтере?

Сергей Максимец помогал украинским военным с начала российско-украинской войны. В 2014 году он был вынужден бежать из родного Донецка, поскольку попал в расстрельные списки оккупантов. Мужчину собирались арестовать. Максимец возил на фронт передачи нашим защитникам, помогал эвакуироваться гражданским и вывозил из зоны АТО раненых военных.

Что говорят о волонтере коллеги?

По словам волонтерки Натальи Воронковой, Сергей Максимец был одним из самых древних ее водителей в поездках в зону ООС и обязана ему жизнью.

"Когда был Иловайск, он ездил на ту сторону, делая вид, что едет забирать вещи из дома. А сам под этими вещами вывозил наших военных, которых находил ранеными в подсолнухах, или которых ему передавали местные жители", — вспоминает женщина.

Мужчина имел проблемы со здоровьем

За время волонтерства Максимец подвергся серьезным контузиям и частично потерял слух. В последние годы мужчина жаловался на проблемы с сердцем. Он перенес инфаркт и две сложные операции.

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Смерть диктора, озвучивавшего станции харьковского метро

В Харькове на 72-м году жизни скончался Юрий Вирченко, голосом которого звучали названия станций метро до 2016 года. Его сердце остановилось, когда он был на станции метро "Киевская" 28 ноября.

По словам сестры диктора Ларисы Кошеваровой, смерть наступила внезапно.

"В 14:20 прямо на платформе станции метро "Киевская". Предварительно, как определили врачи, – сердечный приступ. У него были хронические болезни: диабет, сердечно-сосудистые, давление было высокое, обычные старческие болезни", — рассказала Лариса Кошеварова.

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