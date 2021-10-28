В ВР считают нехватку кислорода диверсией

Глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что остановка крупных заводов по производству кислорода может быть диверсией.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Первое – это то, что... И сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики... К сожалению, это частные заводы – в стране все кислородные заводы частные", – рассказал Радуцкий.
В Одессе из-за нехватки кислорода больных коронавирусом перевозят из одной больницы в другую
Также глава профильного парламентского комитета подтвердил, что в Украине действительно сложился дефицит кислорода. По его словам, сейчас Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки на всю страну.
Статистика с COVID-19 в Украине сегодня
За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).
Ситуация с коронавирусом в городах
В Одессе ковидных пациентов экстренно перевозят из одной больницы в другую. А все из-за того, что закончился кислород, без которого тяжелые больные могут умереть. Пациентов перевозили вплоть до 4 утра. Привлекли скорые и чуть ли не весь медперсонал больницы.
А в реанимации киевской больницы заканчиваются места для COVID-пациентов. Там занято почти 90% мест. Среди больных и вакцинированные.
В столице уже три дня подряд превышают показатели по распространению коронавируса. Таким образом, город оказалась на грани попадания в красную зону карантина.
Ранее мы писали:
- В Одессе вакцинировали от коронавирусной болезни половину жителей города.
- В Мариуполе не допустили к работе персонал трамвайного депо, а именно невакцинированных сотрудников.