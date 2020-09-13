В ВСУ определили лучших танкистов: эффектное видео

Ранее в Украине неоднократно проводились масштабные танковые учения, а теперь украинские танкисты посоревновались на лучший взвод в Вооруженных силах. Победу одержали бойцы 17-й бригады.

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Об этом сообщает Минобороны.

Соревнования на лучший танковый взвод продолжались больше недели и включали в себя стрельбу на большие расстояния, тактику и, впервые в истории танковых соревнований ВС Украины, танковые бои с использованием технологии LAZERTAG.

Так, первое место занял танковый взвод 17-й отдельной танковой Криворожской бригады. Второй стала команда 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады, а замкнули тройку победителей танкисты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады из Закарпатья.

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Победители получили денежные премии: за первое место – 120 тысяч гривен, за второе – 60 тыс. и третье 36 тыс. Награды вручили командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский и начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба генерал-майор Алексей Таран.

Видео: Генштаб ВСУ

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А тем временем уже совсем скоро украинской армии будет не до игр – Украина готовится к "уникальным" масштабным учениям, в которых задействуют тысячи солдат, большое количество различной техники, в том числе самолеты, ракетные войска. Это будет происходить во взаимодействии с военными НАТО.

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