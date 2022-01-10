В ВСУ рассказали, как попасть в ряды территориальной обороны

В Украине продолжается процесс формирования Сил территориальной обороны. Желающие попасть в ряды теробороны могут обратиться в центры комплектования.
Об этом сообщает информационное агентство "Армия Inform".
Детали
Сейчас подробной инструкции о том, как попасть в ряды территориальной обороны, — нет. Однако, по словам командующего Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина, этот вопрос вскоре разъяснят.
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Он отметил, что уже сейчас, что желающие вступить в ряды территориальной обороны могут обращаться в районных и областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства. Там им предоставят разъяснения и помогут оформить необходимые документы.
"В дальнейшем этот процесс будут сопровождать командиры батальонов и бригад", — подчеркнул командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкина.
Преимущества службы в теробороне
- Военные будут служить рядом с домом и, по существу, будут защищать свою малую Родину.
- В особый период укомплектование частей будет осуществляться военнослуж3ащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом. Они будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности.
- Все военнослужащие будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием.
- Им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.
- За всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и для физических человек-предпринимателей, у которых они работали на время призыва.
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