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В рядах ВСУ за сутки обнаружили 27 больных COVID-19: в каком они состоянии

8 сентября, 12:34

Руслан Ровик Руслан Ровик

Среди 27 заболевших военнослужащих семеро оказались в больницах

В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали 27 новых случаев заболевания COVID-19. При этом семерых военных пришлось госпитализировать.

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Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", – говорится в сообщении.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся семь человек, а на лечении дома – 20 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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Так, госпитализированные оказались:

- четверо военнослужащих в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона;

- один в Николаевском военном госпитале;

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- один в Ровенском военном госпитале;

- один в инфекционной больнице Харькова.

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"По состоянию на 10:00 8 сентября в Вооруженных Силах Украины острое респираторное заболевание обнаружили у 624 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1347 человек, летальных исходов – шесть", - говорится в сообщении.

На изоляции находится 491 человек.

Ранее мы сообщали, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины.

Также мы писали о том, когда вакцина против коронавируса может появиться в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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