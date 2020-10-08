В ВСУ резко выросло количество заболевших COVID-19: новые данные

В рядах Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 7 октября, зафиксировали 112 новых случаев заражения коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

За сутки госпитализированы 22 военнослужащих, на лечении дома под наблюдением медиков находятся 90 человек.

Всего по состоянию на 8 октября COVID-19 болеют 748 человек в ВСУ. За время эпидемии выздоровели 2672 человека, умерли 11. На изоляции находятся 490 военных.

Напомним, 7 октября коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудника Вооруженных сил Украины. Это уже 11-я смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

Реклама

Как известно, в Украине за последние сутки выявили 5397 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 93 украинца, это наибольшее число с начала эпидемии (всего – 4690).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама