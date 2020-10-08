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В ВСУ резко выросло количество заболевших COVID-19: новые данные

8 октября, 12:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В больницы госпитализировали 22 военных

В рядах Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 7 октября, зафиксировали 112 новых случаев заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

За сутки госпитализированы 22 военнослужащих, на лечении дома под наблюдением медиков находятся 90 человек.

Всего по состоянию на 8 октября COVID-19 болеют 748 человек в ВСУ. За время эпидемии выздоровели 2672 человека, умерли 11. На изоляции находятся 490 военных.

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Напомним, 7 октября коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудника Вооруженных сил Украины. Это уже 11-я смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

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Как известно, в Украине за последние сутки выявили 5397 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 93 украинца, это наибольшее число с начала эпидемии (всего – 4690).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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ВСУ вспышка заражение коронавирус
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