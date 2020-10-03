В ВСУ резко выросло количество заболевших коронавирусом

За сутки больше 20 военных попали в больницы с COVID-19

Каждый пятидесятый украинец, у которого за минувшие сутки обнаружили коронавирус, был служащим Вооруженных сил Украины.

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Об этом этом свидетельствуют данные, обнародованные 3 октября пресс-службой командования Медицинских сил ВСУ.

Так, сообщается, что за минувшие сутки, то есть 2 октября, в ВСУ зарегистрировали 85 случаев коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что госпитализация понадобилась только каждому четвертому заболевшему – 23, еще 62 лечатся дома.

На сегодняшний день выздоровели уже 2429 человек, а в 10 случаях болезнь привела к летальному исходу. Таким образом, борьбу с вирусом продолжают 698 человек. Еще 660 находятся на самоизоляции.

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Напомним, что накануне в ВСУ было обнаружено 76 заболевших.

Всего за минувшие сутки в Украине обнаружили 4661 случай заболевания – это новый рекорд. За все время эпидемии в стране инфицировались 222 322 человек, а 4353 из них скончались.

В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов предупредил жителей страны о том, что 54% больничных коек в медучреждениях уже заняты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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