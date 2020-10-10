В ВСУ обнаружили более сотни новых случаев заражения COVID-19

В рядах украинской армии за минувшие сутки, 9 октября, зафиксировали 112 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что сейчас в ВСУ болеют 870 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2788 человек, летальных случаев – 11. На изоляции находятся 504 человека.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Отмечается, что из числа новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 24 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В свою очередь, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 88 человек.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 5728 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Так, в Киеве за прошлые сутки вирус подтвердили у 532 человек.

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