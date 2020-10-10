Українська
$ 28,28
33,28
  1. СЕГОДНЯ
  2. Последние новости Украины

В ВСУ обнаружили более сотни новых случаев заражения COVID-19

10 октября, 11:55

Мария Журенко Мария Журенко

На изоляции находятся 504 военнослужащих

В рядах украинской армии за минувшие сутки, 9 октября, зафиксировали 112 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что сейчас в ВСУ болеют 870 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2788 человек, летальных случаев – 11. На изоляции находятся 504 человека.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Отмечается, что из числа новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 24 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В свою очередь, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 88 человек.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 5728 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Так, в Киеве за прошлые сутки вирус подтвердили у 532 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
армия ВСУ коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Эксперт: Бомбардировщики США
Эксперт: Бомбардировщики США "закрыли" небо над Украиной для авиации РФУкраина
Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине
Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в УкраинеУкраина
В Украине могут ввести
В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это значитУкраина
Стала известна причина смерти военных в Житомирской области
Стала известна причина смерти военных в Житомирской областиДругие регионы
В больницах Киевской области не осталось коек для больных COVID? Мы проверили слухи
В больницах Киевской области не осталось коек для больных COVID? Мы проверили слухиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять