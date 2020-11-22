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В ВСУ зафиксировали 137 новых случаев COVID-19

22 ноября, 14:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

С осложнениями госпитализированы 19 человек

В ВСУ за последние сутки коронавирус подтвердили у 137 военнослужащих, с осложнениями госпитализированы 19 человек.

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 118 человек, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 22 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 2866 человек", – говорится в сообщении.

К слову, за все время пандемии побороли вирус 6124 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 25 человек.

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Ранее мы писали, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 12 079 новых больных COVID-19.

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Также мы писали о том, что 21 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что вариант с жестким карантином разрабатывается, но даты его введения пока нет. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каком количестве больных в сутки введут локдаун.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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