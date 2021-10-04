В украинские вузы теперь будут поступать по-новому: что нужно знать

Правила подкорректировали для развития системы высшего образования

В этом году вступление на бакалавриат начался 1 июля / Коллаж "Сегодня"

По новым правилам будет проходить прием в вузы Украины в 2022 году. Министерство образования и науки поменяли правила для развития системы высшего образования, а также конкурентоспособности университетов.

Об этом сообщает МОН Украины.

Что поменяется?

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При поступлении будут действовать пять новых правил:

расширены возможности для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме получения образования;

сокращен перечень бумажных копий документов, которые должны подавать абитуриенты, которые подают заявления в бумажной форме (теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕДЕБО);

единственное вступительное испытание в магистратуру с использованием ВНО запланировали для специальностей 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения";

изменен перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилена роль математики при поступлении в ЗВО;

для тех, кто поступает на специальность 22 "Здравоохранение", то вместо вступительного экзамена будут сдавать результаты интегрированного экзамена КРОК-М.

Когда поступать?

Основной этап вступительной кампании 2021 в Украине на бакалавриат начнется в июле, когда в университеты нужно подать заявления, сдать вступительные экзамены или пройти собеседования, а также – подать заявления в вузы.

В этом году поступление на бакалавриат началось 1 июля, когда стартовало создания е-кабинетов, и проходило до 30 сентября – конечная дата зачисления на обучение контрактников.

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