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В вузы Украины позовут иностранных студентов: Кабмин одобрил е-платформу

21 апреля, 14:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинские университеты будут рекламировать за границей, а у потенциальных учащихся появятся собственные электронные кабинеты

В Украине появился электронная платформа для набора иностранных студентов в украинские высшие учебные заведения. Е-платформа позволит иностранному абитуриенту создать собственный электронный кабинет, в котором можно будет:

  • подать документы в конкретный вуз;
  • получить электронное приглашение на учебу;
  • следить за статусом оформления и получением разрешений на въезд в Украину.
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Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 21 апреля.

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Кроме того, план правительства предусматривает разработку маркетинговой стратегии до 2025 года по привлечению иностранных студентов в Украину. Кроме создания электронной платформы, стратегия предусматривает рекламные кампании в интернете и СМИ, организацию специальных выставок, семинаров, конференций и так далее.

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Напомним, ранее иностранные вузы возможность открывать филиалы в Украине. Открывать представительства можно на основании разрешения от Минобразования Украины. Кроме того, зарубежный вуз при подаче документов должен входить в один из международных рейтингов и занимать при этом место не ниже 3000.

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Раньше в рейтинг QS World University Rankings 2020 попали шесть украинских университетов.

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Источник: Сегодня

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