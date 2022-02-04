На выходные в Украине резко изменится погода: где ждать снег и штормовой ветер

В то же время, в ближайшие дни ожидается потепление по всей стране, местами до +6

В субботу по всей стране ожидаются снегопады. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине завтра усложнится из-за прихода атмосферных фронтов с северо-запада Европы. Они принесут снег, мокрый снег и усиление ветра.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



Сначала осадки охватят западную и северную части Украины. Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем. На юг и восток Украины осадки придут уже поздно вечером 5 февраля и ночью 6 февраля.

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Ветер в большинстве областей будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами к штормовым порывам. Этот переход к южному направлению приведет к потеплению.

В ближайшую ночь по Украине следует ожидать морозов -2-9 градусов, на Севере -7-12 градусов. В западных областях ночью будет около нуля.

Однако днем в субботу температура воздуха повсюду в Украине повысится, разве что в восточных областях еще задержится небольшой мороз. А вот в воскресенье и в восточной части тоже потеплеет. Везде в Украине 6 февраля предполагается в течение дня от 0 до +3 градусов, на Юге +2+6 градусов.

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В Киеве завтра, 5 февраля, будет облачно, снег, днем будет переходить в мокрый снег. В ближайшую ночь -6-9 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели, усилится ветер. В воскресенье существенных осадков в Киеве не будет, ожидается теплая ветреная погода.