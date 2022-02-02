В Закарпатье врач агитировала вакцинироваться, но втихаря продавала COVID-сертификаты

В Закарпатской области разоблачили местного врача, который в социальных сетях агитировала всех за вакцинацию, но в реальной жизни "зарабатывала" на подделке COVID-сертификатов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета. На партнерских условиях она привлекла к схеме знакомую, которая в 30% от "дохода" искала клиентов, которые не желали вакцинироваться.
Далее по теме
За 3,5 тысячи гривен врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала "пациентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом, злоумышленница подрабатывала ежемесячно почти 100 медицинских документов.
Врач организовала продажу сертификат о вакцинации. Фото: СБУ
Что грозит за подделку документов
Обе злоумышленницы объявили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается следствие.
Раньше мы писали:
- В Киеве будут судить врача и работников одной из лабораторий города выдачу поддельных ПЦР-тестов. Обвинительный акт по шести людям уже направили в суд.
- В аэропорту "Борисполь" поймали 11 пассажиров с фейковыми COVID-сертификатами.