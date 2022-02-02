В Закарпатье врач агитировала вакцинироваться, но втихаря продавала COVID-сертификаты

Злоумышленница работала врачом-инфекционистом в Закарпатском областном совете

СБУ задержала врача на подделке сертификатов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области разоблачили местного врача, который в социальных сетях агитировала всех за вакцинацию, но в реальной жизни "зарабатывала" на подделке COVID-сертификатов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Злоумышленница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета. На партнерских условиях она привлекла к схеме знакомую, которая в 30% от "дохода" искала клиентов, которые не желали вакцинироваться.

За 3,5 тысячи гривен врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала "пациентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом, злоумышленница подрабатывала ежемесячно почти 100 медицинских документов.

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Врач организовала продажу сертификат о вакцинации. Фото: СБУ

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Что грозит за подделку документов

Обе злоумышленницы объявили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается следствие.

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