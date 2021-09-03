Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В законопроекте об олигархах есть нарушения Конституции – Денисова

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
3 сентября, 12:21
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По мнению Денисовой, закон об олигархах нарушает права человека
Денисова нашла нарушение Конституции и хочет направить его в Венецианскую комиссию. Коллаж: "Сегодня"
Денисова нашла нарушение Конституции и хочет направить его в Венецианскую комиссию. Коллаж: "Сегодня"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Реклама

Об этом сообщает Интерфакс.

"Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина", – говорится в письме.

В перечень таких норм указываются наделение президента и СНБО не предусмотренными Конституцией Украины полномочиями, ограничение прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ и тому подобное.

"На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия)", – предлагает Денисова.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что принятие закона об олигархах в существующей редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном суде.

"В случае принятия этого законопроекта в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке ст.15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" внести в Конституционный суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о соответствии Конституции Украины (конституционности) такого закона", – отмечает она.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

Ранее мы также писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять