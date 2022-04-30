В Запорожье демонтируют советскую военную технику в парке из-за фейка РФ

В Запорожье городские власти решили демонтировать советскую военную технику, которая находится в парке Победы.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.
"А все из-за глупых заявлений российского генерала, который заявил, что возле парка размещены огневые позиции ВСУ", – говорится в сообщении.
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В Виннице снесли памятник Горькому
В Виннице демонтировали памятник российскому поэту и писателю Максиму Горькому. Постамент стоял в центральном парке несколько десятилетий.
Как нам стало известно, на сессии городского совета решили демонтировать памятник Горькому и передать его на хранение в краеведческий музей.
Вместо Горького, вероятно, появится памятник Николаю Леонтовичу.
Также в Виннице переименовали 7 улиц и парков, названия которых ранее ассоциировались с советским союзом и Россией.