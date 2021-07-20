В Запорожье легковушка влетела в маршрутку с пассажирами – 13 пострадавших

Травмы получили пассажиры автобуса и иномарки, в том числе двое детей

ДТП произошло на перекрестке улиц Говорухи и Магара. Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожье легковой автомобиль Kia Ceed врезался в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области во вторник, 20 июля.

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Отмечается, что авария случилась на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара.

"Пострадали водитель автобуса и пассажиры обоих транспортных средств. По данному факту возбуждено уголовное производство", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Kia Ceed", 1995 года рождения, при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке допустил столкновение с маршрутным такси "Volkswagen Crafter". При этом, в момент столкновения, в маршрутке находилось десять пассажиров, а в салоне автомобиля – двое.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей", – добавили в полиции.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее на западе Турции произошло ДТП с автобусом, в котором ехали украинские туристы. В результате пострадали пять граждан Украины, их увезли в местную больницу.

Кроме того, на румыно-венгерском КПП Чанадпалота – Нодьлок микроавтобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии погибли два украинца.

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