Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Запорожье массово закрывают пункты вакцинации от COVID-19 – что произошло

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 16:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В населенные пункты, где нет доступа к вакцинации, выезжают мобильные бригады
В Запорожской области наблюдается снижение темпов прививок от коронавируса
В Запорожской области наблюдается снижение темпов прививок от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье из-за снижения темпов вакцинации от коронавируса временно сократили количество центров прививки. Когда будет больше желающих для вакцинации, то работу пунктов возобновят.

Об этом сказала координатор по вакцинации областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Марина Колерова, передает Укринформ.

Реклама

Закрытие пунктов вакцинации

В Запорожье есть 11 центров вакцинации и на других территориях – 6 центров.

"Несколько мы снизили количество центров в Запорожье, потому что по количеству прививок в этих центрах было немного, не было необходимости их держать. Поэтому мы временно снизили количество, если будет спрос на прививки, то их работу возобновят", – добавила Колерова.

Мобильные бригады

Колерова напомнила, что в населенные пункты, где нет доступа к вакцинации, выезжают мобильные бригады, которые контактируют с руководителями громад и готовы делать прививки населению.

Реклама

План вакцинации в районах Запорожской области

Не все районы области выполняют план прививок.

"Запорожье – 8,9% выполнения плана вакцинации на прошлой неделе, Васильевский район – 31,2%, Бердянск – 15,8%, Приморск – 21%, Орехов – 36%, Кушугумская громада – 0", – сказал руководитель области Александр Старух.

Вакцинация в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек.

Реклама

Всего провели 30 440 828 прививок.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Экс-начальника криминальной полиции Киева обокрали в элитном отеле – эксклюзивные подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Стрельба на Владимирской в Киеве: задержаны 10 человек – эксклюзивные подробности Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Будем платить и за свою тару? Как в Киеве продают пластиковые пакеты после подорожания Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

216 468

заболело за неделю в Украине

+63%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

31.89

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять