В Запорожье массово закрывают пункты вакцинации от COVID-19 – что произошло

В Запорожье из-за снижения темпов вакцинации от коронавируса временно сократили количество центров прививки. Когда будет больше желающих для вакцинации, то работу пунктов возобновят.
Об этом сказала координатор по вакцинации областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Марина Колерова, передает Укринформ.
Закрытие пунктов вакцинации
В Запорожье есть 11 центров вакцинации и на других территориях – 6 центров.
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"Несколько мы снизили количество центров в Запорожье, потому что по количеству прививок в этих центрах было немного, не было необходимости их держать. Поэтому мы временно снизили количество, если будет спрос на прививки, то их работу возобновят", – добавила Колерова.
Мобильные бригады
Колерова напомнила, что в населенные пункты, где нет доступа к вакцинации, выезжают мобильные бригады, которые контактируют с руководителями громад и готовы делать прививки населению.
План вакцинации в районах Запорожской области
Не все районы области выполняют план прививок.
"Запорожье – 8,9% выполнения плана вакцинации на прошлой неделе, Васильевский район – 31,2%, Бердянск – 15,8%, Приморск – 21%, Орехов – 36%, Кушугумская громада – 0", – сказал руководитель области Александр Старух.
Вакцинация в Украине
С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек.
Всего провели 30 440 828 прививок.
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