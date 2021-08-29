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В Запорожье сошли с рельсов вагоны: какие поезда задерживаются

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 августа, 10:08
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"Укрзализныця" сообщила об аварии в Запорожье и о задержке ряда пассажирских поездов
Сегодня поезда с южного направления могут задерживаться на два часа / Коллаж "Сегодня"
Сегодня поезда с южного направления могут задерживаться на два часа / Коллаж "Сегодня"

Ориентировочно на два часа в ближайшее время будут опаздывать поезда, следующие по Запорожской области. Причиной стала авария, произошедшая под станцией Запорожье-2.

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Об этом сообщает "Укрзализныця".

29 августа будут курсировать по измененным маршрутам через Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1 такие поезда:

▪ №72 Киев – Запорожье,
▪ №142 Мариуполь – Одесса,
▪ №120 Запорожье – Львов,
▪ №119 Львов – Запорожье,
▪ №116 Киев – Бердянск.

"Укрзализныця" предупреждает, что ожидается задержка этих поездов ориентировочно до двух часов.

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Из сообщения следует, что под станцией Запорожье-2 сошли с рейсов четыре вагона грузового поезда. Причина аварии не сообщается.

  • Напомним, что из-за обстрела боевиками станции Авдеевка движение железнодорожных составов в Донецкой области прекращено минимум на три дня.
  • А день назад во Львовской области 18 вагонов грузового поезда Клепаров – Батево сошли с рельсов и перевернулись. Поезд перевозил щебень и железную руду.
  • Не так давно под Киевом поезд сошел с рельс. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.

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