В Запорожской области мама забрала из садика дочь с переломом и сотрясением мозга

В городе Пологи Запорожской области ребенок сломал ногу и разбил голову в детском саду. Там не рассказывают, как именно травмировалась девочка. Теперь детали выясняет следствие и корреспондент "Сегодня" Олег Притыкин.
Маленькая Мирослава уже бегает и прыгает. Не так давно с ее левой ножки сняли гипс, в котором она была с начала сентября. Многочисленные травмы она получила в детском саду.
"Закрытый перелом без смещения голени, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб тканей. Голова у нас вся избита была", – рассказывает Виктория Лазунько, мама Мирославы.
Как все произошло
Утром ребенка отвели в садик, через пару часов оттуда позвонили, мол, ваш ребенок упал и ударился головой, успокоить не можем, заберите его. Когда мама пришла – ей только посоветовали обратиться к семейному врачу. Мирославу должны были везти в детскую областную больницу.
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"Я сама медработник, у меня стаж 10 лет работы. Я знаю, что они должны были быстро оказывать помощь, они ничего не сделали", – объясняет мама девочки.
Произошло все в этом детском саду, но при каких обстоятельствах – точно неизвестно. Девочка упала во время прогулки со ступени беседки. Это одна из версий, озвученная в детском саду.
"Нам сказали, что характер травм не характерен для такого падения, нельзя получить травмы на ровном месте", – рассказала Виктория.
Воспитательница отказалась комментировать
Чтобы узнать, как ушиблась Мирослава, "Сегодня" позвонили воспитаннице Елене.
"Я в данный момент не могу разговаривать, ну я не буду ничего говорить", – ответила она.
Садик – заведение коммунальное. В Пологовской мэрии о случившемся с девочкой знают.
"Мне очень не понравилось то, что три раза мы с ней (воспитательницей. – Ред.) общались и три раза у нее были разные показания. То она говорила, что это произошло в комнате, там, где были ребята, то она говорила, что это было во время прогулки во дворе", – рассказал заместитель городского головы Сергей Колесник.
Делом занялась полиция
Родители Мирославы обратились с заявлением в полицию.
"В настоящее время досудебное расследование проводится. Ребенок закончил лечение был направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы", – сообщил Евгений Колесник, старший следователь Пологовского райотдела полиции.
Похожий случай произошел в апреле в одном из детсадов Запорожья. Четырехлетний мальчик упал со второго этажа. На днях его воспитательницу суд признал виновной, теперь она будет сидеть за решеткой.
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