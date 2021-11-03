В Запорожской области мама забрала из садика дочь с переломом и сотрясением мозга

Воспитательница вызвала маму ребенка и сказала, что девочка плачет и ее нужно забрать из детсада

В городе Пологи Запорожской области ребенок сломал ногу и разбил голову в детском саду. Там не рассказывают, как именно травмировалась девочка. Теперь детали выясняет следствие и корреспондент "Сегодня" Олег Притыкин.

Маленькая Мирослава уже бегает и прыгает. Не так давно с ее левой ножки сняли гипс, в котором она была с начала сентября. Многочисленные травмы она получила в детском саду.

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"Закрытый перелом без смещения голени, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб тканей. Голова у нас вся избита была", – рассказывает Виктория Лазунько, мама Мирославы.

Как все произошло

Утром ребенка отвели в садик, через пару часов оттуда позвонили, мол, ваш ребенок упал и ударился головой, успокоить не можем, заберите его. Когда мама пришла – ей только посоветовали обратиться к семейному врачу. Мирославу должны были везти в детскую областную больницу.

"Я сама медработник, у меня стаж 10 лет работы. Я знаю, что они должны были быстро оказывать помощь, они ничего не сделали", – объясняет мама девочки.

Произошло все в этом детском саду, но при каких обстоятельствах – точно неизвестно. Девочка упала во время прогулки со ступени беседки. Это одна из версий, озвученная в детском саду.

"Нам сказали, что характер травм не характерен для такого падения, нельзя получить травмы на ровном месте", – рассказала Виктория.

Воспитательница отказалась комментировать

Чтобы узнать, как ушиблась Мирослава, "Сегодня" позвонили воспитаннице Елене.

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"Я в данный момент не могу разговаривать, ну я не буду ничего говорить", – ответила она.

Садик – заведение коммунальное. В Пологовской мэрии о случившемся с девочкой знают.

"Мне очень не понравилось то, что три раза мы с ней (воспитательницей. – Ред.) общались и три раза у нее были разные показания. То она говорила, что это произошло в комнате, там, где были ребята, то она говорила, что это было во время прогулки во дворе", – рассказал заместитель городского головы Сергей Колесник.

Делом занялась полиция

Родители Мирославы обратились с заявлением в полицию.

"В настоящее время досудебное расследование проводится. Ребенок закончил лечение был направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы", – сообщил Евгений Колесник, старший следователь Пологовского райотдела полиции.

Похожий случай произошел в апреле в одном из детсадов Запорожья. Четырехлетний мальчик упал со второго этажа. На днях его воспитательницу суд признал виновной, теперь она будет сидеть за решеткой.

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