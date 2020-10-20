Вадим Ермолаев открыл в Украине самую масштабную стоматологическую клинику в Европе

В Amel Smart Clinic предоставляются все стоматологические услуги - от диагностики до сложнейших челюстно-лицевых операций

Сентябрь 2020 года стал для Днепра знаменательным событием: в городе состоялось открытие самой крупной стоматологической клиники не только Украины, а и Европы – Amel Smart Clinic. Инвестором выступил известный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который, в свою очередь, отметил: благодаря открытию такого современного и масштабного учреждения, в Днепре был сделан огромный прорыв в развитии стоматологии и медицинского туризма.

3 тыс. квадратных метров и лучшие мировые медицинские технологии

Amel Smart Clinic – это не только новейшее оборудование и европейское качество, огромная площадь и профессиональные доктора, но и своего рода вызов для иностранных коллег.

"В Днепре был сделан огромный прорыв в развитии стоматологии и медицинского туризма в Украине. На бульваре Славы, 2Б, в Днепре была открыта самая масштабная во всей Европе(!) стоматологическая клиника площадью 3 тыс. квадратных метров.

В чем ее уникальность? Здесь пациент может получить весь спектр услуг стоматологии, начиная с диагностики до сложнейших челюстно-лицевых операций. Не выходя из здания, пациент имеет возможность сделать максимум необходимых анализов, консультаций, процедур и с вероятностью 99,9% решить свою проблему в одной клинике…

Европейские поставщики оборудования, приезжая в Amel Smart Clinic, признавались, что не видели такого нигде.

Уже давно было понятно, что Amel Medical Group – новаторы, принесшие в Украину современнейшие мировые стандарты. Но теперь – они бросили вызов европейским коллегам", - написал инвестор проекта, Вадим Ермолаев, на своей странице Facebook.

Amel Smart – территория здоровья

Как упоминалось ранее, площадь Amel Smart Clinic составляет 3000 квадратных метров, а ее уникальность заключается не только в масштабах, но и в объемном спектре предоставляемых стоматологических услуг – от диагностики до сложнейших челюстно-лицевых операций.

Всего в клинике функционируют 23 кабинета, а работают – 150 человек, которые находят индивидуальный комплексный подход к каждому пациенту.

В Amel Smart работают смежные специалисты, консультация и помощь которых тоже может понадобиться при обращении к стоматологу. В частности, есть ЛОР-отделение, а также полноценные отделения хирургии, анестезиологии и реабилитации. В клинике пациентов принимают узкие специалисты: терапевты, хирурги, ортопеды, анестезиологи, пародонтологи, эндодонтисты, педиатры, ортодонты.

Центр здоровья и эстетической стоматологии для всей семьи

Огромный штат специалистов и комплекс передового оборудования позволяют решать любые задачи, связанные с диагностикой ротовой полости, лечением кариеса и заболеваний десен, удалением зубов и имплантацией, восстановлением зубного ряда, исправлением прикуса и т.д. у пациентов любого возраста.

Основные направления деятельности центра Amel Smart:

3D диагностика;

лечение молочных зубов;

лечение постоянных зубов;

лечение корневых каналов под микроскопом;

пародонтология-лечение десен;

челюстно-лицевая и ЛОР-хирургия;

ортодонтия;

эстетическая стоматология;

имплантация зубов;

отбеливание.

Детская стоматология в клинике – это особое отделение, в котором принимают участие специалисты с большим опытом работы с детьми. Они используют творческий подход к работе, который обеспечивает эффективное общение с ребенком и его психологический комфорт. Опытные врачи выбирают безопасные решения для защиты зубов, используют компьютерную анестезию и седацию – лечение без страха и стресса!

Цифровое оборудование лучших мировых брендов и ультрасовременные компьютерные 3D-технологии

В клинике работают два томографа с минимальной дозой облучения, обследоваться на которых без вреда для здоровья могут даже беременные женщины.

Клиника полностью работает в цифровом протоколе.

Подчеркнем, что у Amel Smart есть собственная зуботехническая лаборатория – Amel CAD/CAM LAB, которая оснащена оптическими фрезерами, аппаратами для 3D-моделирования, 3D-принтерами и другим цифровым оборудованием. Такое оснащение позволяет изготавливать ортопедические конструкции любой сложности с точностью до 15 микрон. А также свой собственный учебный центр – Amel Academy, где все сотрудники Atmel Smart регулярно повышают свой профессиональный уровень.

Работа с материалами премиум-класса – залог качества и прекрасной улыбки пациента

Специалисты клиники Amel Smart придерживаются строгого инфекционного контроля, условий хранения, многоуровневой системы очистки инструментария, а также работают с материалами премиум-класса, которые гарантируют отличное качество готовых изделий. В клинике используют продукцию брендов Ivoclar Vivadent (Германия), Dentsply Sirona (Германия), Kuraray Noritake (Япония). Стоматологические реставрации, созданные с применением этих материалов, радуют безупречным внешним видом, прочностью и долговечностью, поэтому пациентам предоставляются гарантии на все проведенные работы.

Приоткрывая завесу, хочется отметить, что Amel Smart Clinic – это не единственный и далеко не последний масштабный проект подобного рода, реализованный в Днепре. В планах на 2022 год – открытие еще большей, функциональной стоматологической клиники на 40 рабочих кабинетов и 4 операционные, которая будет расположена на Левом берегу города.

Справка. Вадим Владимирович Ермолаев – известный украинский бизнесмен и инвестор, председатель совета корпорации "Алеф", объединяющей более десятка самостоятельных разнопрофильных бизнесов. На протяжении многих лет Вадим Ермолаев занимает почетное место в ТОПе украинских бизнесменов, которые успешно реализовывают свои проекты и создают инновационные предприятия европейского уровня, что позволяет выводить украинскую продукцию на мировой рынок. От выращивания яблок до производства зубных имплантатов – сейчас в составе корпорации "Алеф" насчитывается около десятка предприятий, охватывающих абсолютно разные сферы деятельности:

производство строительных материалов: ЮДК (газобетон), МИРОПЛАСТ (ПВХ-профиль), AXOR Industry (фурнитура для окон и дверей);

строительство жилой, офисной и коммерческой недвижимости: Alef Estate;

производство подсолнечного масла и кормового концентрата для с/х животных: "Потоки";

выращивание яблок на экспорт: "Сады Днепра";

производство бесшовных труб: "Оскар";

производство зубных имплантатов: ABM Technology;

диллерство и техобслуживание сельхозтехники от компании Case: "Агроальянс".

Одним из направлений деятельности корпорации "Алеф" является коммерческое строительство, благодаря которому Вадим Ермолаев стал главным застройщиком Днепра. В 2004 г. в городе был реализован первый крупный ТРЦ "Новый центр", а уже в 2006 году в Днепре был построен самый большой на тот момент торгово-развлекательный центр Украины "Мост-сити". Также компания реализовала в Днепре такие проекты, как МФК "Каскад Плаза", ТДК "Босфор", бизнес-центры "Энигма" и "Призма".

Кроме того, бизнесмен является создателем и инвестором Екатеринославского бульвара – культурного пешеходного участка в историческом центре Днепра.

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