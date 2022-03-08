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"Вагнеровцы" уже начали погибать в Украине – данные разведки

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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8 марта, 21:01
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Отметим, что независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ППК "Вагнер" – это военные преступления
"Вагнеровцы" воюют на стороне РФ
"Вагнеровцы" воюют на стороне РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия вовлекает в войну против Украины наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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О том, что "вагнеровцы" участвуют в войне против Украины, свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов.

Некоторые из них производились для использования во время боевых действий в Сирии и содержали надписи на арабском, английском и французском языках. Также сирийские номера телефонов.

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Кто такие "вагнеровцы"?

ЧВК "Вагнер" – российская военная структура, комплектуемая наемниками. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности, на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

Путин подослал Зеленскому сотни наемных убийц

Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом со ссылкой на свои источники пишет британское издание The Times.

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"Группа Вагнера, частная военная компания, руководимая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад направила наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату", – говорится в публикации.

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