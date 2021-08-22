Вакарчук с коктейлем в руке дважды выкрутился от наглых вопросов журналиста о политике (видео)

Представители экс-депутата попросили не задавать музыканту вопросов, объяснив это его усталостью

На снимке - Святослав Вакарчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналист случайно встретил украинского музыканта и политического деятеля Святослава Вакарчука в центре Одессы. Вспоминать партию "Голос" музыкант не захотел.

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Видео опубликовал PavlovskyNews.



У Вакарчука поинтересовались о том, что происходит в его бывшей партии, и чувствует ли он ответственность за происходящие там процессы.



"Без комментариев", - сказал Вакарчук, начав затем ходить из стороны в сторону.

Представители экс-депутата попросили не задавать музыканту вопросов, объяснив это его усталостью.

Вакарчук и политика

В мае 2017 года объявил, что идет на досрочные парламентские выборы как лидер партии "Голос". Был избран депутатом Верховной Рады IX созыва. Партия "Голос" по результатам собрала на выборах в 2019 году 5,82% голосов.

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В марте 2020 года против Вакарчука возбуждено уголовное дело по поводу возможного сокрытия им гонораров от концертной деятельности на 12,9 млн гривен.

В этом же месяце он покинул пост председателя парламентской партии "Голос". В уже 11 июня объявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины.

Как отмечают, проработав таким образом в Верховной раде Украины девятого созыва чуть более девяти месяцев, он запомнился не только резкими критическими заявлениями в адрес провластной "Слуги народа" и лично президента Владимира Зеленского, но и несколькими скандалами.

Отметим, что группа "Океан Ельзи", лидером которой является Вакарчук, будет выступать в День Независимости Украины на большом концерте в НСК "Олимпийский".

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