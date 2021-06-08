Вакцины от коронавируса хватит на июнь. Ляшко рассказал о запасах Украины

Министр здравоохранения сообщил, что в Украине есть 3,9 млрд доз вакцины, темпы вакцинации будут наращиваться

Виктор Ляшко на заседании. Фото: upmp.news

В Украине есть 3,9 млн доз COVID-вакцин. Такого количества препаратов хватит на июнь. Темпы вакцинации будут наращиваться.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На июнь у нас, по расчетам, на использование есть 3 млн 900 тысяч вакцин. Поэтому мы интенсивно наращиваем темпы вакцинации, мы уже вышли на темпы по 50 тыс. в день, но это только начало, с каждым днем наращивание вакцинации будет происходить все интенсивнее", - сказал Ляшко.

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По словам министра, в Украину уже доставлена вакцина AstraZeneca, которую будут использовать для второй прививки получивших первую дозу этой вакцины три месяца назад.

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Ранее в Минздраве сообщили, что за прошедшие сутки, 7 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 48 161 человека. Всего с начала кампании привито 1 436 285 человек. Вакцинацию завершили уже 152 142 человека – они получили две дозы.

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