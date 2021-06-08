Українська
$ 27,19
33,08
  1. Последние новости Украины

Вакцины от коронавируса хватит на июнь. Ляшко рассказал о запасах Украины

8 июня 2021 17:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр здравоохранения сообщил, что в Украине есть 3,9 млрд доз вакцины, темпы вакцинации будут наращиваться

Виктор Ляшко на заседании. Фото: upmp.news

Виктор Ляшко на заседании. Фото: upmp.news

В Украине есть 3,9 млн доз COVID-вакцин. Такого количества препаратов хватит на июнь. Темпы вакцинации будут наращиваться.

Реклама

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На июнь у нас, по расчетам, на использование есть 3 млн 900 тысяч вакцин. Поэтому мы интенсивно наращиваем темпы вакцинации, мы уже вышли на темпы по 50 тыс. в день, но это только начало, с каждым днем наращивание вакцинации будет происходить все интенсивнее", - сказал Ляшко.

Читайте также: Украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации. Кто и как сможет получить?

В тренде
Всю Украину накроют теплые дожди: "мокрый" прогноз погоды на среду
На улице дождь

По словам министра, в Украину уже доставлена вакцина AstraZeneca, которую будут использовать для второй прививки получивших первую дозу этой вакцины три месяца назад.

Реклама

Ранее в Минздраве сообщили, что за прошедшие сутки, 7 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 48 161 человека. Всего с начала кампании привито 1 436 285 человек. Вакцинацию завершили уже 152 142 человека – они получили две дозы.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимум
Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимумЭкономика
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на Россию
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на РоссиюУкраина
Рынок топлива: цены вверх подтолкнет подорожавшая нефть
Рынок топлива: цены вверх подтолкнет подорожавшая нефтьЭкономика
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУ
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУФинансы
Зеленский запретил пластиковые пакеты в Украине – список ограничений
Зеленский запретил пластиковые пакеты в Украине – список ограниченийЭкономика
В Украине увеличат территорию трех населенных пунктов
В Украине увеличат территорию трех населенных пунктовУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять