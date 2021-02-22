Вакцина AstraZeneca уже на прямом маршруте в Украину – Минздрав

Шаталова заявила, что вакцинация начнется в Украине согласно утвержденному графику

Вакцина от коронавируса направляется из Индии в Украину, и вакцинация украинцев стартует в феврале. Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Реклама

По ее словам, Украина ожидает первую партию вакцины со дня на день.

"Препарат компании AstraZeneca прибыл уже по месту назначения и прямо сейчас находится на прямом маршруте в Украину", – заявила Шаталова.

При этом замминистра заверила, что вакцинация начнется в Украине согласно утвержденному графику – в феврале.

Как сообщали новости "Сегодня", в первой партии вакцины из Индии будет 500 тысяч доз. Но тревогу вызвал один момент – при погрузке контейнеров на упаковке было название CoviShield, а не AstraZeneca. Мы выяснили, что за вакцина летит к нам из Индии.

А тем временем Степанов сегодня заявил, что в Индии удалось договориться о поставке дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax для Украины.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама