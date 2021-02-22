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Вакцина AstraZeneca уже на прямом маршруте в Украину – Минздрав

22 февраля, 10:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Шаталова заявила, что вакцинация начнется в Украине согласно утвержденному графику

Вакцина от коронавируса направляется из Индии в Украину, и вакцинация украинцев стартует в феврале. Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

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По ее словам, Украина ожидает первую партию вакцины со дня на день.

"Препарат компании AstraZeneca прибыл уже по месту назначения и прямо сейчас находится на прямом маршруте в Украину", – заявила Шаталова.

При этом замминистра заверила, что вакцинация начнется в Украине согласно утвержденному графику – в феврале.

Как сообщали новости "Сегодня", в первой партии вакцины из Индии будет 500 тысяч доз. Но тревогу вызвал один момент – при погрузке контейнеров на упаковке было название CoviShield, а не AstraZeneca. Мы выяснили, что за вакцина летит к нам из Индии.

А тем временем Степанов сегодня заявил, что в Индии удалось договориться о поставке дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax для Украины.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина AstraZeneca

Источник: Сегодня

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