Вакцина не поможет? Что известно о новом штамме "Омикрон"

Новые случаи были обнаружены в Бельгии, Гонконге и Израиле. Все заражения были связаны с путешествиями в Африканские страны

Новый штамм "Омикрон" атакует. Фото: коллаж "Сегодня"

Новый штамм коронавирусной болезни "Омикрон" Всемирная организация здравоохранения назвала вызывающим беспокойство. Случаи заражения этим штаммом уже обнаружены в Южно-Африканской Республике, Ботсване, Эсватине, Лесото, Мозамбике, Намибии и Зимбабве.

Подробнее о новом штамме коронавируса – читайте далее в материале "Сегодня".

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Какая ситуация на сегодняшний день?

Новые случаи также были обнаружены в Бельгии, Гонконге и Израиле. Все заражения были связаны с путешествиями в Африканские страны.

Пока известно не так много фактов о новой мутации. Вопросы вызывают, в первую очередь, быстроту распространения штамма и тяжесть заболевания, вызванный новым вариантом COVID-19.

Штамм мутирует очень быстро

Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южно-Африканской Республики. Это свидетельствует о том, что штамм может иметь повышенную скорость передачи данных.

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Точно не понятно, передается ли "Омикрон" быстрее чем, например, штамм "Дельта". Также неизвестно, вызывает ли новая мутация более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими вариантами.

Предварительные данные свидетельствуют о росте инфицирования в Южной Африке. Вероятно, речь идет о повышенной передаче по сравнению с другими циркулирующими штаммами. Имеющиеся данные также не указывают на наличие специфических симптомов, которые отличали течение заболевания именно на указанный вариант коронавируса.

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Вызывает серьезное беспокойство

Новый штамм может иметь около 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезное беспокойство из-за возможного риска повторного инфицирования, повышенной трансмиссивности и возможного снижения эффективности вакцинной защиты.

В то же время нет никаких данных, утверждающих, что вакцина против COVID-19 не эффективна против штамма "Омикрон". Для того, чтобы определять эффективность вакцины против нового штамма, необходимы дальнейшие исследования. Ожидается, что в ближайшие две-три недели информация о влиянии вакцины на штамм "Омикрон" будет доступна.

Как защитить себя от "Омикрона"?

Как и ранее известные мутации, эффективными профилактическими мерами против "Омикрон" остаются использование защитных масок, отслеживание контактов и соблюдение дистанции.

Есть ли случаи заражения "Омикроном" в Украине?

По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружен штамм "Омикрон". В то же время все образцы, которые не будут определены как "Дельта-штамм", будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию.

Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм "Омикрон".

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