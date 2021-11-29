Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вакцина не поможет? Что известно о новом штамме "Омикрон"

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 ноября, 15:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новые случаи были обнаружены в Бельгии, Гонконге и Израиле. Все заражения были связаны с путешествиями в Африканские страны
Новый штамм "Омикрон" атакует. Фото: коллаж "Сегодня"
Новый штамм "Омикрон" атакует. Фото: коллаж "Сегодня"

Новый штамм коронавирусной болезни "Омикрон" Всемирная организация здравоохранения назвала вызывающим беспокойство. Случаи заражения этим штаммом уже обнаружены в Южно-Африканской Республике, Ботсване, Эсватине, Лесото, Мозамбике, Намибии и Зимбабве.

Подробнее о новом штамме коронавируса – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Какая ситуация на сегодняшний день?

Новые случаи также были обнаружены в Бельгии, Гонконге и Израиле. Все заражения были связаны с путешествиями в Африканские страны.

Пока известно не так много фактов о новой мутации. Вопросы вызывают, в первую очередь, быстроту распространения штамма и тяжесть заболевания, вызванный новым вариантом COVID-19.

Штамм мутирует очень быстро

Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южно-Африканской Республики. Это свидетельствует о том, что штамм может иметь повышенную скорость передачи данных.

Реклама

Точно не понятно, передается ли "Омикрон" быстрее чем, например, штамм "Дельта". Также неизвестно, вызывает ли новая мутация более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими вариантами.

Предварительные данные свидетельствуют о росте инфицирования в Южной Африке. Вероятно, речь идет о повышенной передаче по сравнению с другими циркулирующими штаммами. Имеющиеся данные также не указывают на наличие специфических симптомов, которые отличали течение заболевания именно на указанный вариант коронавируса.

Реклама

Вызывает серьезное беспокойство

Новый штамм может иметь около 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезное беспокойство из-за возможного риска повторного инфицирования, повышенной трансмиссивности и возможного снижения эффективности вакцинной защиты.

В то же время нет никаких данных, утверждающих, что вакцина против COVID-19 не эффективна против штамма "Омикрон". Для того, чтобы определять эффективность вакцины против нового штамма, необходимы дальнейшие исследования. Ожидается, что в ближайшие две-три недели информация о влиянии вакцины на штамм "Омикрон" будет доступна.

Как защитить себя от "Омикрона"?

Как и ранее известные мутации, эффективными профилактическими мерами против "Омикрон" остаются использование защитных масок, отслеживание контактов и соблюдение дистанции.

Есть ли случаи заражения "Омикроном" в Украине?

По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружен штамм "Омикрон". В то же время все образцы, которые не будут определены как "Дельта-штамм", будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию.

Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм "Омикрон".

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Как выглядел мост Патона в конце 90-х

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

29 ноября 1991. Известные чемпионы призвали проголосовать на Всеукраинском референдуме 1 декабря за независимую Украину.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

87 420

заболело за неделю в Украине

-22%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.3599

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять