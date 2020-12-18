Вакцина от COVID-19: может ли Украина производить ее сама

Для возвращения к нормальной жизни нужно вакцинировать 90% населения

США и Великобритания одобрили вакцину Pfizer от COVID-19. Еще 52 вакцины-кандидата проходят последний этап клинических испытаний. Украина пока рассчитывает на бесплатные вакцины от COVAX.

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Мы сможем получить первую партию вакцин только весной, когда начнется массовое производство и поставка вакцин по заказам.

Но может ли Украина производить свою вакцину и получить ее быстрее? Разбирался сайт "Сегодня".

Может ли Украина производить вакцину от коронавируса?

Теоретически, да. В Украине разрабатывают свою вакцину. Один из разработчиков, Михаил Фаворов, считает, что Украина способна на собственное производство. Пока сама вакцина на стадии испытаний и будет готова только к концу 2021 года.

А есть ли в Украине мощности для производства вакцин?

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Разработчики вакцины и Минздрав ведут переговоры с несколькими отечественными фармкомпаниями и изучают их возможности. "Фармак" – одна из компаний, которую рассматривали на эту роль. Однако компания пока не дала четкого ответа.

Но есть и сомнения по этому поводу. Технологии, которые остались в стране, – давно устаревшие.

Помимо технологий, существуют стандарты GMP (Good Manufacturing Practice – Надлежащая производственная практика). А чтобы производить вакцину, надо соответствовать самым жестким стандартам. Чтобы им соответствовать, необходимо современное оборудование и специалисты, которые умеют с ним работать, а также деньги, чтобы пройти сертификацию.

Иностранные производители вакцины от COVID-19 могут производить ее в Украине?

Пока желание производить вакцину в Украине изъявила только Россия. Другие иностранные компании не озвучивали такой вариант.

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В Украине работает представительство Pfizer, вакцину от которого одобрили в Великобритании и США. В компании сайту "Сегодня" рассказали, что пока их вакцина не разрешена в Украине, а комментировать ее производство не стали.

"Вакцина-кандидат BNT162b2 не разрешена к использованию в Украине. Согласно законодательству, мы можем осуществлять поставку и коммуницировать только после ее регистрации и получения согласования от регуляторных органов Украины. Pfizer берет на себя ответственность по поставке вакцины в каждую страну согласно согласованным соглашениям о поставках. Также отмечаем, что пока мы не будем комментировать нашу коммуникацию с правительствами".

Украине выгодней покупать вакцину или производить?

Даже если взять список прививок, которые делаются всем украинцам, то Украине выгоднее закупать вакцины, чем производить, уверена Светлана Доан, эпидемиолог и профессор Киевского медицинского университета.

В Украине мало населения. Рождаемость в стране невысокая и объемы вакцин нужны небольшие. То есть украинская вакцина будет или очень дорогая, или будет окупаться слишком долго. А если взять необязательные прививки, например, от гриппа, то от него вакцинируются меньше 1% населения.

"Производство не будет приносить доходы Украине. А чтобы выйти на рынок с вакцинами – будет сложно соревноваться с монополистами на глобальном уровне, которые обеспечивают потребности большинства стран мира. Для Украины вакцину выгоднее закупать за границей и знать, что будет высокое качество препарата. Это будет дешевле, чем сделать производство вакцин мирового уровня", – рассказывает Доан.

Украина будет закупать вакцину или ждать производства своей?

Украина рассчитывает получить вакцину от COVAX. Это глобальная инициатива справедливого распределения вакцин. Украина может получить вакцину бесплатно или по цене ниже рыночной в количестве 20% от населения, для 8 млн человек.

Помимо программы COVAX, Украина напрямую ведет переговоры с другими производителями COVID-вакцин. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина находится на этапе подписания договоров с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac и Sinopharm. В проекте госбюджета на 2021 год заложили 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины от COVID-19.

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Еще часть вакцин Украина может обеспечить сама, если испытания отечественной вакцины будут успешными.

Когда Украина получит первые вакцины?

В Минздраве заявляют, что первую партию вакцин Украина получит в первом квартале, максимум в начале второго.

А чтобы ускорить процесс, Верховная Рада упростила процедуру регистрации вакцины от COVID-19.

Теперь регистрация иностранной вакцины в Украине будет длиться не более пяти дней. Как только вакцину начнут производить для продажи и массового распространения, ее можно будет быстро завезти в Украину – новый закон устраняет все бюрократические преграды.

Напомним, правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Жесткий карантин продлится с 8 по 24 января. Также, по словам премьер-министра, чтобы Украина вернулась к нормальной жизни, нужно вакцинировать 90% населения. Подробнее – в сюжете "Сегодня":

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