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Вакцина от COVID-19 точно будет безопасна? Степанов успокоил украинцев

16 февраля, 11:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава Минздрава рассказал о трех важных стадиях испытания вакцин

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что те вакцины от COVID-19, которые поступят в Украину, точно будут безопасными. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Все вакцины, которые будут использоваться в Украине, будут безопасными, потому что они будут проходить регистрацию в Украине и исследоваться украинскими экспертами", – заверил он.

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Степанов отметил, что существует ряд требований к вакцинам, которые производятся в мире:

  • они должны быть иммуногенные;
  • безопасные;
  • стабильные;
  • с определенным составом и структурой компонентов.

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"Украина точно будет использовать такие вакцины, как Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna. На рынок Украины допускаются вакцины, которые имеют промежуточные результаты третьей стадии клинических испытаний", – объяснил глава Минздрава.

Степанов рассказал о трех стадиях клинических испытаний:

  • Первая – оценка безопасности и получение первых данных о побочных эффектах. Испытания проводятся на здоровых людях (20-40 добровольцев).
  • Вторая – получение информации о безопасности, иммуногенности и уровне дозы вакцины, проверка на "побочки" (которые не проявляются на первой стадии). 100-200 человек.
  • Третья – подтверждение эффективности и безопасности, определяется частота появления побочных эффектов. Исследуются разные возрастные группы и с сопутствующими заболеваниями (десятки тысяч добровольцев).

Министр добавил, что украинские эксперты будут оцениваться все эти исследования, и только после их позитивной оценки вакцина может быть зарегистрирована в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Степанов рассказывал, можно ли будет снова заболеть после вакцинации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина Максим Степанов

Источник: Сегодня

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