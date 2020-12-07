Вакцина от COVID-19: Украина ведет переговоры с пятью производителями, среди них китайские

Украина ведет переговоры с пятью компаниями-производителями вакцины от коронавируса, которые уже закончили третью стадию клинических испытаний. Среди них Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов журналистам "Сегодня".
"Мы рассчитываем ее (вакцину. – Ред.) получить в первом полугодии 2021 года. Может, конец первого квартала, начало второго квартала", – сказал он.
Министр отметил, что с вышеуказанными компаниями Украина находится на завершающей стадии подписания документов. Также есть еще две китайские компании.
В то же время в Центре общественного здоровья отметили, что Украина может получить первую партию вакцины от коронавируса уже в январе.
Вакцинацию поделят на три этапа:
- Прививки медикам и военным;
- Люди из групп риска, педагоги, силовики, а также заключенные;
- Остальные украинцы.
Всего в Минздраве планируют вакцинировать половину населения страны. Пока договорились только о 8 млн бесплатных доз вакцины, этого хватит максимум на пятую часть граждан. Как именно препарат попадет в Украину, неизвестно.
Напомним, ранее в СНБО рассказали, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19.
Как известно, в мире около 150 компаний разрабатывают вакцину от коронавируса.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк