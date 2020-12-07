Вакцина от COVID-19: Украина ведет переговоры с пятью производителями, среди них китайские

Первую поставку ожидают уже в январе

Украина ведет переговоры с пятью компаниями-производителями вакцины от коронавируса, которые уже закончили третью стадию клинических испытаний. Среди них Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов журналистам "Сегодня".

"Мы рассчитываем ее (вакцину. – Ред.) получить в первом полугодии 2021 года. Может, конец первого квартала, начало второго квартала", – сказал он.

Министр отметил, что с вышеуказанными компаниями Украина находится на завершающей стадии подписания документов. Также есть еще две китайские компании.

В то же время в Центре общественного здоровья отметили, что Украина может получить первую партию вакцины от коронавируса уже в январе.

Вакцинацию поделят на три этапа:

Прививки медикам и военным;

Люди из групп риска, педагоги, силовики, а также заключенные;

Остальные украинцы.

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Всего в Минздраве планируют вакцинировать половину населения страны. Пока договорились только о 8 млн бесплатных доз вакцины, этого хватит максимум на пятую часть граждан. Как именно препарат попадет в Украину, неизвестно.

Напомним, ранее в СНБО рассказали, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19.

Как известно, в мире около 150 компаний разрабатывают вакцину от коронавируса.

Видео: Сегодня

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