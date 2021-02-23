Вакцина от COVID-19 уже в Украине. Кто первый ее получит

Самолет с вакциной AstraZeneca уже прибыл в аэропорт "Борисполь". Из Индии привезли 500 тысяч доз препарата. Теперь ожидается начало вакцинации и в Минздраве напомнили, кого в первую очередь будут прививать.
Первый этап вакцинации в Украине:
- медики, которые работают с коронавирусными пациентами;
- военнослужащие Операции объединенных сил;
- люди в домах престарелых.
Второй этап:
- медики;
- пожилые люди возрастом от 80 лет;
- социальные работники.
Третий этап:
- работники критической инфраструктуры;
- люди от 65 лет;
- силовики, работники сферы образования.
Четвертый этап:
- люди от 60 лет;
- люди с хроническими заболеваниями;
- работники тюрем и заключенные.
Украинцы 18-55 лет, которые не входят в указанные группы, смогут вакцинироваться на пятом этапе.
Как записаться на вакцинацию
В Украине запустят функцию в приложении "Дія", через которое можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Каждый желающий с 1 марта также сможет записаться через контакт-центр Минздрава: тел. 0-800-602019.
Гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в прививочный пункт, выбрав самый удобный для себя адрес и конкретную дату.
Как сообщали новости "Сегодня", в первой партии вакцины из Индии будет 500 тысяч доз. Но тревогу вызвал один момент – при погрузке контейнеров на упаковке было название CoviShield, а не AstraZeneca. Мы выяснили, что за вакцина прилетела к нам из Индии.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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