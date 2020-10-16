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Вакцина от коронавируса. Когда будет в Украине и кто получит первым

16 октября, 11:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Украина получит вакцину для 20% населения бесплатно

Украина получит вакцину от коронавируса для 20% населения бесплатно или по сниженной цене. Первыми ее получат люди из группы риска.

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Об этом рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко во время брифинга, пишет "Украинская правда".

Он отметил, что будет несколько траншей. Первый сможет покрыть 3% населения.

"Сегодня мы зашли в рамки механизма "COVAX" (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред.), который объединяет более 180 стран, чтобы все страны, независимо от их экономического положения, могли получить вакцину одними из приоритетных", – рассказал он.

К приоритетным группам относятся:

  • Работники с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения;
  • Работники, которые работают на местах ЧС (например спасатели);
  • Люди с серьезными сопутствующими заболеваниями и заболеваниями средней тяжести;
  • Пожилые люди;
  • Работники учебных учреждений;
  • Люди, которые живут в приютах для бездомных или других учреждениях.
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"Планируется, что будут использоваться продукты фирмы Astra Zeneca (Великобритания) – для 61 страны и Novavax (США) – для 92 стран", - рассказал санитарный врач.

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Каждой стране будет поставляться препарат одного типа.

"Предварительно есть договоренность, что площади, на которых будут производиться эти вакцины, находятся в Индии в Институте сывороток. (…) В дальнейшем несколькими траншами будет увеличено количество вакцины для покрытия 20% населения", - пояснил он.

Напомним, ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавирусной болезни антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности".

Также мы писали, что на данный момент в мире разрабатывается 40 вакцин от коронавируса, из которых каждая четвертая находится на заключительной стадии испытаний.

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