Вакцинация буксует. Количество прививок в Украине за сутки резко уменьшилось, а в пяти регионах не сделали ни одной

Как проходит вакцинация от коронавируса в Украине – статистика за 1 мая – где и сколько сделали прививок

За прошедшие сутки, 1 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 2661 человека. Это на 47 324 меньше, чем за предыдущие сутки. Ни одной прививки не сделали в Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 754 926 человек. Вакцинацию завершили уже 290 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.

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В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

г. Киев – 74 прививки;

Винницкая область – 74 прививки;

Волынская область – 40 прививок;

Днепропетровская область – 104 прививки;

Донецкая область – 350 прививок;

Житомирская область – 78 прививок;

Закарпатская – 83 прививки;

Запорожская область – 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 0 прививок;

Киевская область – 156 прививок;

Кировоградская область – 0 прививок;

Луганская область – 0 прививок;

Львовская область – 20 прививок;

Николаевская область – 425 прививок;

Одесская область – 287 прививок;

Полтавская область – 20 прививок;

Ровенская область – 140 прививок;

Сумская область – 190 прививок;

Тернопольская область – 0 прививок;

Харьковская область – 246 прививок;

Херсонская область – 50 прививок;

Хмельницкая область – 0 прививок;

Черкасская область – 127 прививок;

Черновицкая область – 83 прививки;

Черниговская область – 94 прививки.

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Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса