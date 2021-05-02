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Вакцинация буксует. Количество прививок в Украине за сутки резко уменьшилось, а в пяти регионах не сделали ни одной

2 мая, 08:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Как проходит вакцинация от коронавируса в Украине – статистика за 1 мая – где и сколько сделали прививок

За прошедшие сутки, 1 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 2661 человека. Это на 47 324 меньше, чем за предыдущие сутки. Ни одной прививки не сделали в Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 754 926 человек. Вакцинацию завершили уже 290 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.

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В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

  • г. Киев – 74 прививки;
  • Винницкая область – 74 прививки;
  • Волынская область – 40 прививок;
  • Днепропетровская область – 104 прививки;
  • Донецкая область – 350 прививок;
  • Житомирская область – 78 прививок;
  • Закарпатская – 83 прививки;
  • Запорожская область – 20 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 0 прививок;
  • Киевская область – 156 прививок;
  • Кировоградская область – 0 прививок;
  • Луганская область – 0 прививок;
  • Львовская область – 20 прививок;
  • Николаевская область – 425 прививок;
  • Одесская область – 287 прививок;
  • Полтавская область – 20 прививок;
  • Ровенская область – 140 прививок;
  • Сумская область – 190 прививок;
  • Тернопольская область – 0 прививок;
  • Харьковская область – 246 прививок;
  • Херсонская область – 50 прививок;
  • Хмельницкая область – 0 прививок;
  • Черкасская область – 127 прививок;
  • Черновицкая область – 83 прививки;
  • Черниговская область – 94 прививки.
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Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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