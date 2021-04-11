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Вакцинация хромает. В Черкасской области за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

11 апреля, 09:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больше всего вакцин сделали в Днепропетровской области

За прошедшие сутки, 10 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 4 048 человек. Больше всего вакцин сделали в Днепропетровской области – 610, а в Черкасской и вовсе ни одной.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего с начала кампании одной дозой привили 377 050 человек.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.

Количество прививок в регионах:

  • г. Киев – 530;
  • Винницкая область – 110;
  • Волынская область – 60;
  • Днепропетровская область – 610;
  • Донецкая область – 370;
  • Житомирская область – 60;
  • Закарпатская область – 40;
  • Запорожская область – 10;
  • Ивано-Франковская область – 88;
  • Киевская область – 270;
  • Кировоградская область – 60;
  • Луганская область – 250;
  • Львовская область – 150.
  • Николаевская область – 40.
  • Одесская область – 70.
  • Полтавская область – 100.
  • Ровенская область – 150.
  • Сумская область – 40.
  • Тернопольская область – 70.
  • Харьковская область – 100.
  • Херсонская область – 360.
  • Хмельницкая область – 180.
  • Черкасская область – 0.
  • Черновицкая область – 270.
  • Черниговская область – 60.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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