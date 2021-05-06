В Украине не будут вакцинировать по 10 млн человек в месяц. Что мешает – объяснил Степанов

В Украине реально нарастить темпы иммунизации населения от COVID-19, но проблема не в мощностях, а в наличии вакцин

Фото: журналист телеканала "Украина" Александр Махов

С точки зрения здравоохранительной системы, целью вакцинировать большинство украинцев ко Дню Независимости, которую накануне поставил президент Владимир Зеленский, реалистична.

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Но этого может не быть – не по причине правительства, а по причине производителей вакцины. Если они и дальше будут срывать планы поставок, у Кабмина будут связаны руки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 6 мая заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Вопрос – в наличии вакцин

Проблема с вакцинацией заключается не в темпах иммунизации населения, а в поставках и наличии вакцин как таковых.

По словам Степанова, фармкомпании, с которыми Украина уже заключила договоры на поставки, сигнализируют о готовности существенно увеличить поставки в мае-июле этого года.

"Мы будем максимально это делать, чтобы как можно больше украинцев получили соответствующее прививки. У нас есть все возможности для этого – я имею в виду систему здравоохранения – о возможности делать такие прививки в большом количестве. Но главный вопрос – это наличие вакцин", – уверяет министр.

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Кроме того, глава Минздрава выразил надежду на то, что компании-партнеры начнут соблюдать графики поставок, указанные в контрактах.

10 миллионов прививок в месяц – реально

Возможности украинской системы здравоохранения позволяют вакцинировать ко Дню Независимости все или почти все взрослое население страны.

Говоря "языком цифр", Степанов привел такие данные: если в каждом из 11 тыс. существующих прививочных кабинетов будут вводить от 40 до 50 вакцин в сутки, то всего за день можно будет ввести около 400-500 тыс. доз препарата.

Умножив на количество рабочих дней, получается около 10 млн прививок в месяц. Таким образом, до Дня Независимости можно вакцинировать хотя бы одной дозой не менее 35 млн украинцев.

При этом еще действуют и мобильные бригады, а также можно развернуть центры вакцинаций.

До 2 миллионов доз вакцины – уже в мае

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До конца месяца правительство Украины ожидает поставки около 2 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech, Sinovac и AstraZeneca.

По данным Максима Степанова, ожидаются поставки:

до 500 тыс. доз Pfizer (до 20 мая);

1 млн доз Sinovac;

500 тыс. доз Covishiled/AstraZeneca из Индии;

1,4 млн доз AstraZeneca по программе COVAX.

Однако на сегодняшний день все сроки, заложенные в заключенных контрактах, были нарушены, констатирует министр здравоохранения.

COVID-сертификаты

Кроме того, министр раскрыл подробности создания украинских COVID-паспортов для поездок за границу для иммунизированных граждан.

Исходя из слов Степанова, такие документы будут:

синхронизированы с ЕС и другими странами;

оформлены в электронном виде либо в формате распечатанного QR-кода с зашифрованными данными;

их запустят до 1 июля;

все данные в них будут полностью защищены;

соответствующие законодательные инициативы не будут проводиться через Верховную Раду, их примет Кабмин.

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Напомним, на прошлой неделе Украина заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer о поставке до конца года еще 10 млн доз вакцины от коронавируса.

Видео: Сегодня

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