Вакцинация обязательна? Врач рассказал, как долго сохраняются антитела после COVID-19

Врач-инфекционист провел исследование, в котором приняли участие 42 человека, которые переболели ковидом

После того, как человек переболел COVID-19, у него некоторое время есть антитела/Коллаж: Сегодня

У людей, которые переболели на коронавирус, длительное время после болезни могут сохраняться антитела. В то же время тесты на антитела к коронавирусу – крайне ненадежны.

Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Дубровский.

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Собственное исследование

Медик провел исследование, в котором приняли участие 42 человека, которые уже переболели COVID-19. Лишь трое из них вакцинировались, однако разными препаратами.

"Сделано обследование на определение уровня антител к ядерному белку (нуклеокапсиду) и спайк-белку. У всех исследуемых антитела обеих разновидностей к SARS-CoV-2 на месте. 100%. И это – полные 17 месяцев после болезни (апрель 2020-го – октябрь 2021-го). Уровень антител очень высок. Практически на грани чувствительности тест-систем. Что у тех, кто прививался, что у тех, кто не прививался", – отметил врач.

Неожиданный поворот

По данным инфекциониста, даже у тех, у кого антитела исчезли, впоследствии они снова появились.

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"Даже у тех, у кого антител не было (исчезли после восьми месяца), они снова появились, хотя исследуемые не вакцинировались. За все эти 17 месяцев дважды заболел только один человек. Второй раз – практически бессимптомно. Именно этот человек и вакцинировался впоследствии, после уже второго выздоровления", – сообщил Евгений Дубровский.

Защита от COVID-19

По словам врача, люди, переболевшие ковидом, хорошо защищены антителами.

"Всем, кто сомневается и переживает: иммунитет после ковида – длительный, прочный и эффективный. Уже не год, а без малого полтора года, переболевшие способны успешно держать оборону при постоянных контактах с больными. "Дельта" не пробивает защиту", – уверен медик.

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Усиление карантина в Украине

11 октября стало известно, что Кабинет Министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте и возможности пребывания в заведении общественного питания для невакцинированных.

Этот вопрос обсудили на совещании совместно с Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых изменений в карантин – возможность пребывания в заведении общественного питания и межобластном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.

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