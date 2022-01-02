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Вакцинация от COVID-19. Бустерная доза может стать доступной для всех желающих

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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2 января, 11:52
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Бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту
В Украине уже вводят бустерную дозу отдельным категориям людей
В Украине уже вводят бустерную дозу отдельным категориям людей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине рассмотрят вопрос введения бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин в интервью Суспильному.

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По словам санврача, уже существуют решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей старше 60 лет. Это решение в ближайшее время также вступит в силу.

"Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступ к бустерной дозе всех желающих", – заявил Кузин.

Кузин добавил, что получение бустерной дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

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"Сейчас она (бустерная доза – ред.) рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки" , – сказал Кузин.

Срок действия сертификатов COVID

Кузин отметил, что сейчас все прорабатывается технически.

"Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в "Дії. Техническая возможность существуют: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата", – отметил санврач.

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Но, например, дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, так как человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

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