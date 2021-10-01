Вакцинация от COVID-19. Какие прививки получают украинцы и как они работают

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 12 747 523 прививки. Получили первую дозу – 7 072 803 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 5 674 722 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).
Вакцинацию проводили силами 897 мобильных бригад по иммунизации, 2976 пунктов прививки и 346 центров вакцинации.
Какие вакцины сейчас есть в Украине
Минздрав обнародовал список типов вакцин от коронавируса, которые есть в настоящее время в стране. Украинцы могут воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной:
- Векторная – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio);
- Инактивированная – CoronaVac / Sinovac Biotech;
- мРНК – Comirnaty / Pfizer-BioNTech.
Как работает вакцина
Векторная – в ней используется модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2;
Инактивированная – содержит в своем составе инактивированный, то есть "убитый" вирус;
мРНК – сделана на основе мРНК, которая кодирует шипобелок коронавируса, попадает в организм и дает "инструкцию" как разработать этот белок.
Статистика использования вакцин
Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021. С начала компании вакцинировано 7 072 803 человека следующими вакцинами:
- Pfizer – 2 687 118;
- Sinovac – 1 972 897;
- AstraZeneca – 1 290 066;
- Moderna – 1 102 042;
- Janssen – 20 680.
98% всех госпитализированных из-за COVID-19 не вакцинированы
Ранее мы сообщали, что в Украине за последние три месяца 98,1% пациентов, госпитализированных с COVID-19, – это те, кто не сделал прививки.
"По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, – невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня", – сказал Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач страны.
По его словам, сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, суточное количество новых случаев COVID-19 увеличилось в два раза в течение недели – с 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более чем 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.
Преимущества для вакцинированных граждан
- Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированого персонала.
- Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
- Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.
- Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
- При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.