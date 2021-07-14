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Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в Украине. Когда это случится

14 июля 2021 11:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Обязательная вакцинация предусматривает наказание за отказ от прививки

Вакцинация в Украине может стать обязательной. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Вакцинация в Украине может стать обязательной. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В Украине могут обязать граждан вакцинироваться против коронавируса. Для этого нужно решение главного санитарного врача страны Игоря Кузина.

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Об этом рассказал начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, пишет "Обозреватель".

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В случае принудительной вакцинации людей будут наказывать за отказ от прививки, а вот поощрений за сделанную прививку не предусмотрено.

"Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней – если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач – то это обязательно для выполнения", – рассказал Рубан.

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То есть, если Кузин вынесет такое постановление, оно станет обязательным к исполнению во всех сферах. Контролировать это будут районные, местные администрации и территориальные органы.

Напомним, в центрах массовой вакцинации будут делать прививки препаратом от Pfizer.

Кроме того, у одобренной в Украине вакцины нашли смертельный побочный эффект.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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