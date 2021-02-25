Вакцинация от COVID-19 начнется во всех регионах Украины, – Ляшко

Сегодня доставили COVID-вакцину уже во все регионы Украины. Минздрав пообещал, что вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах 25 февраля.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
В первый день вакцинации, 24 февраля, сделали 159 прививок, напомнил он.
"Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны", – написал Ляшко.
Вакцинация сегодня начнется в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской областях и городе Киеве.
Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.
Также напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как себя чувствуют первые вакцинированные в Украине.
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