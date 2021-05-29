Українська
$ 27,53
33,57
  1. Последние новости Украины

Вакцинация от COVID-19. Первую дозу получили уже более миллиона украинцев

29 мая, 09:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается – сколько прививок сделали за сутки – Минздрав опубликовал свежие данные

За прошедшие сутки, 29 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 16 815 человек. Это на 522 больше, чем за предыдущие сутки. Одну дозу получили уже 1 008 857 человек.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 132 821 человек. Вакцинацию завершили уже 123 964 человека – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.

В течение суток работали 273 мобильные бригады и 354 пункта прививок.

В тренде
В Украину едут трое сенаторов США. Какая причина визита политиков
Реклама

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украину привезли вакцину Johnson&Johnson. Разрешение на ввоз вакцины, которая еще не зарегистрирована в Украине, дало Министерство здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины
На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки УкраиныУкраина
Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30
Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30Украина
Будет два
Будет два "потопа": народный синоптик удивил прогнозом на июньУкраина
Газ не стал дешевле:
Газ не стал дешевле: "Нафтогаз" и другие поставщики установили тарифы на июньЖКХ
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странах
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странахЭкономика
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)Экономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять