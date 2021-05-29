Вакцинация от COVID-19. Первую дозу получили уже более миллиона украинцев

За прошедшие сутки, 29 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 16 815 человек. Это на 522 больше, чем за предыдущие сутки. Одну дозу получили уже 1 008 857 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 132 821 человек. Вакцинацию завершили уже 123 964 человека – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.

В течение суток работали 273 мобильные бригады и 354 пункта прививок.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украину привезли вакцину Johnson&Johnson. Разрешение на ввоз вакцины, которая еще не зарегистрирована в Украине, дало Министерство здравоохранения.

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