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Вакцинация от COVID-19: сколько украинцев уже записались в очередь

14 марта, 11:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пока неизвестно, в каком именно порядке будет вакцинация

В Украине в очередь на вакцинацию от коронавируса предварительно записались почти 250 тысяч человек.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

В каком именно порядке будут вакцинировать тех, кто записался, пока неизвестно.

Так, по состоянию на 13 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 украинцев. Сейчас вакцинация проводится 90 мобильными бригадами по иммунизации.

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Также мы сообщали, что в Украине за последние сутки вакцинировались от коронавируса 3596 человек. Всего с начала вакцинации первую из двух прививок от COVID-19 получили 51 137 человек.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов тоже раскритиковал темпы вакцинации. Он отмечал, что к концу прошлой недели должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки, но пока в среднем около 3 тыс.

Ранее Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна, а львовский медик Тарас Жиравецкий рассказал, как нужно действовать людям, которые заболели COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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