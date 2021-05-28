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Вакцинация от COVID-19. На какую "побочку" жалуются украинцы чаще всего

28 мая, 12:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, в Минздраве назвали количество украинцев, которые жаловались на побочные эффекты после прививки

В Министерстве здравоохранения Украины назвали побочные эффекты, на которые жалуются украинцы после вакцинации от коронавируса. Чаще всего это повышение температуры, усталость, общая слабость, лихорадка, отек суставов и бессонница.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Светлана Киктиева, среди тех, кого вакцинировали препаратом Covishield, чаще всего жаловались на побочные эффекты женщины и мужчины в возрасте 31-45 лет, среди вакцинированных AstraZeneca – женщины и мужчины в возрасте 61-72 года.

Видео: Сегодня

После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436.

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Ранее мы сообщали, что вакцина AstraZeneca может вызывать редкое неврологическое расстройство.

Также напомним, как безопасно вакцинироваться против COVID-19 и избежать побочек.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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