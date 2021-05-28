Вакцинация от COVID-19 в Украине. Количество прививок за сутки возросло

Вакцинация населения продолжается – сколько прививок сделали за сутки – Минздрав опубликовал свежие данные

За прошедшие сутки, 27 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 16 293 человека. Это на 1162 больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 116 006 человек. Вакцинацию завершили уже 116 934 человека – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

В течение суток работали 254 мобильные бригады и 1485 пунктов прививок.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Украине идет на спад.

Также напомним, в Украину привезли вакцину Johnson&Johnson. Разрешение на ввоз вакцины, которая еще не зарегистрирована в Украине, дало Министерство здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса