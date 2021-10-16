Вакцинация от COVID-19: в Украине планируют расширить список профессий для обязательной прививки

В Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Радио Свобода".
"В перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", – отметил Ляшко.
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Он добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальные предприятий и учреждений. Министр также подчеркнул, что максимум через 10 дней появится обновленный список.
За сутки в Украине сделали почти 150 тыс. прививок от COVID-19
В течение суток 15 октября в Украине от коронавируса вакцинировали 148 438 человека. Первую прививку получили 79 580 украинцев, еще 68 858 – полностью завершили процесс иммунизации.
В течение суток работали:
- 916 мобильных бригад;
- 2 979 пунктов прививки;
- 345 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании вакцинировано 7 873 769 человек, из них получили одну дозу – 7 873 767 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.
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